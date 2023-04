Sondaggio Noto, cresce ancora la fiducia dei siciliani in Schifani (Di sabato 15 aprile 2023) PALERMO (ITALPRESS) – cresce la fiducia dei siciliani nel presidente della Regione, Renato Schifani, anche e soprattutto in relazione ad alcuni temi, come il caro voli e gli impianti fotovoltaici. Se si votasse oggi, il 52% degli abitanti dell'Isola esprimerebbe la propria preferenza a favore di Schifani (dato che si attestava al 42% a settembre, nel giorno delle elezioni). E' quanto emerge da un Sondaggio realizzato da Noto Sondaggi su un campione di mille residenti nell'Isola. In particolare, il 55% degli intervistati ha fiducia nel presidente della Regione (il 37% no, mentre l'8% non sa). Un dato in crescita di due punti percentuali rispetto al mese di febbraio, quando dava risposta positiva il 53% degli intervistati, e ancora di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) PALERMO (ITALPRESS) –ladeinel presidente della Regione, Renato, anche e soprattutto in relazione ad alcuni temi, come il caro voli e gli impianti fotovoltaici. Se si votasse oggi, il 52% degli abitanti dell'Isola esprimerebbe la propria preferenza a favore di(dato che si attestava al 42% a settembre, nel giorno delle elezioni). E' quanto emerge da unrealizzato daSondaggi su un campione di mille residenti nell'Isola. In particolare, il 55% degli intervistati hanel presidente della Regione (il 37% no, mentre l'8% non sa). Un dato in crescita di due punti percentuali rispetto al mese di febbraio, quando dava risposta positiva il 53% degli intervistati, edi ...

