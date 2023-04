"Solo l'inizio": Piantedosi, la promessa su sicurezza e decoro (Di sabato 15 aprile 2023) “Le iniziative volte a promuovere sicurezza e decoro nelle nostre città sono Solo all'inizio e proseguiranno con slancio e vigore. L'Italia dovrà gestire eventi come Giubileo e Olimpiadi, che richiederanno un impegno straordinario. Uno sforzo altrettanto significativo sarà necessario per sventare infiltrazioni criminale negli investimenti del Pnrr. A ciò si associa azione comune e coordinata su prevenzione.”, le parole del Ministro dell'Intero Matteo Piantedosi, in occasione della celebrazione per i 171 anni della Polizia di Stato.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) “Le iniziative volte a promuoverenelle nostre città sonoall'e proseguiranno con slancio e vigore. L'Italia dovrà gestire eventi come Giubileo e Olimpiadi, che richiederanno un impegno straordinario. Uno sforzo altrettanto significativo sarà necessario per sventare infiltrazioni criminale negli investimenti del Pnrr. A ciò si associa azione comune e coordinata su prevenzione.”, le parole del Ministro dell'Intero Matteo, in occasione della celebrazione per i 171 anni della Polizia di Stato.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : Siamo quasi a 100 esseri umani????ammazzati dai nazisti???? dall’inizio dell’anno, e c’è ancora chi si indigna solo qua… - vivailtrashhh : È stato bellissimo vedere tutte le storie di oggi. La dimostrazione per tutti quelli che dicevano che era solo un… - RomeoMJ : Hey @FIGC comunque forse non avete ancora capito che le #DisdettaPayTV sono solo l'inizio di una battaglia economic… - TheOnlyOneYello : @Cecils33724063 Anche il solo volerlo è un edificante inizio. - essereblu : con l'ultimo aggiornamento (non richiesto da nessuno) la grafica è diventata troppo brutta e troppo scomoda e io la… -