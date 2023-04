Sollevamento pesi, Europei Yerevan 2023: argento e record italiano eguagliato per Imperio nei 49 kg (Di sabato 15 aprile 2023) record italiano eguagliato e medaglia d’argento conquistata per Giulia Imperio, impegnata ai Campionati Europei di Sollevamento pesi 2023, a Yerevan (in Armenia). Nella categoria -49 kg, l’azzurra è salita sul podio, portando a tre il numero di medaglie conquistate nella manifestazione. Nonostante una gara non eccellente, l’atleta tarantina ha sollevato due chili in più rispetto agli ultimi Mondiali (183 kg vs 181) e si è portata in zona qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. Nulla da fare contro la rumena Mihaela Valentina Cambei (198 kg), capace di realizzare la tripletta d’oro e stabilire i record Europei di strappo e totale. A completare il podio è l’ucraina Lomachynska ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023)e medaglia d’conquistata per Giulia, impegnata ai Campionatidi, a(in Armenia). Nella categoria -49 kg, l’azzurra è salita sul podio, portando a tre il numero di medaglie conquistate nella manifestazione. Nonostante una gara non eccellente, l’atleta tarantina ha sollevato due chili in più rispetto agli ultimi Mondiali (183 kg vs 181) e si è portata in zona qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. Nulla da fare contro la rumena Mihaela Valentina Cambei (198 kg), capace di realizzare la tripletta d’oro e stabilire idi strappo e totale. A completare il podio è l’ucraina Lomachynska ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Sollevamento pesi, Europei #Yerevan: argento e record italiano eguagliato per Giulia #Imperio nei 49 kg - Piergiulio58 : L'Azerbaigian si è ritirato dai Campionati europei di sollevamento pesi in programma a Yerevan, la capitale dell'Ar… - OA_Sport : Sollevamento pesi, Giulia Imperio eguaglia il record italiano ed è argento nei 49 kg agli Europei! - - lattuga99 : Medaglia d'Argento per Giulia Imperio nella categoria -49kg femminile agli Europei di sollevamento pesi di Yerevan??… - ShoppingAlertIT : VITTO Ginocchiera Ortopedica - Tutore Ginocchio Legamenti Menisco - Ginocchiere Sportiva per Sollevamento Pesi e Co… -