Sollevamento pesi | Europei 2023 oggi | orari sabato 15 aprile | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di sabato 15 aprile 2023) L’attesa è terminata. Quest’15, verranno assegnati i primi due titoli ai Campionatidiin quel di Yerevan, in Armenia. Il piatto forte (in casa Italia ma non solo) del day-1 è sicuramente ladella -49 kg femminile, in cui Giulia Imperio proverà a bissare l’oro dell’ultima edizione, ma in apertura dici sarà spazio anche per la categoria non olimpica -45 kg. LA DIRETTA LIVE DEGLIDIDALLE 18.00 La Nazionale italiana schiera subito una carta da podio importante con l’obiettivo di cominciare nel migliore dei modi una rassegna continentale che potrebbe diventare per certi versi storica. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tint_adree : RT @ravel80262268: Alla cerimonia di apertura del campionato europeo di sollevamento pesi a Yerevan, un armeno ha bruciato la bandiera dell… - _Barfolomew_ : RT @ravel80262268: Alla cerimonia di apertura del campionato europeo di sollevamento pesi a Yerevan, un armeno ha bruciato la bandiera dell… - Davide70405052 : RT @ravel80262268: Alla cerimonia di apertura del campionato europeo di sollevamento pesi a Yerevan, un armeno ha bruciato la bandiera dell… - _fiorucci : RT @ravel80262268: Alla cerimonia di apertura del campionato europeo di sollevamento pesi a Yerevan, un armeno ha bruciato la bandiera dell… - Napalm51 : RT @ravel80262268: Alla cerimonia di apertura del campionato europeo di sollevamento pesi a Yerevan, un armeno ha bruciato la bandiera dell… -

'Siamo orgogliosissimi di lui'. Queste le parole emozionate di mamma Sandra e papà Antonino, che, insieme al fratellino Andrea, sono i primi fan di Christian Di Maria, promessa del, che recentemente è entrato a far parte della Nazionale Italiana Fipe e si è trasferito a Roma al Centro di Preparazione Olimpica. Grazie ai risultati ottenuti alle gare regionali, ...Si avvicina l'inizio di Campionati Europei di, in programma a Yerevan, in Armenia. L'esordio, nella giornata di sabato, spetta a Giulia Imperio , impegnata nella categoria fino ai 49kg. Per l'azzurra, oro ai Giochi del ...7, comma 1, indica il divieto di assegnare la lavoratrice alle mansioni del trasporto e deldi, come anche ad attività di lavoro pericolose, faticose, e insalubri (l'elenco si trova ...

Sollevamento pesi, Europei 2023: Antonino Pizzolato dovrà pensare più alla misura per Parigi 2024 che all'oro OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come vedere la gara in tv o streaming – Le speranze di medaglia azzurre Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gruppo A della cat ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province. “Siamo orgogliosissimi d ...