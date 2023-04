Sollevamento pesi | Cansu Bektas domina nella categoria fino ai -45 kg agli Europei 2023

(Di sabato 15 aprile 2023) Si aprono con il dominio totale dii Campionatidi, rassegna inaugurata quest’oggi in quel di Yerevan, in Armenia. Lasta turca ha infatti vinto per dispersioneai-49 kg, imponendosi con merito sia nello strappo che nello slancio. Sui sei tentativi complessivi l’atleta ha infatti fallito soltanto la seconda alzata del primo segmento, quella di 72 kg, recuperati poi brillantemente nell’ultima chance dopo aver inaugurato la gara con 70 kg. Perfetto invece lo slancio, doveha alzato in progressione 86 kg, 88 kg e 90 kg, totalizzando 162 kg. A nove lunghezze di distanza si è invece piazzata la rumena Adriana Cosmina Pana che, dopo ...

'Siamo orgogliosissimi di lui'. Queste le parole emozionate di mamma Sandra e papà Antonino, che, insieme al fratellino Andrea, sono i primi fan di Christian Di Maria, promessa del, che recentemente è entrato a far parte della Nazionale Italiana Fipe e si è trasferito a Roma al Centro di Preparazione Olimpica. Grazie ai risultati ottenuti alle gare regionali, ...Si avvicina l'inizio di Campionati Europei di, in programma a Yerevan, in Armenia. L'esordio, nella giornata di sabato, spetta a Giulia Imperio , impegnata nella categoria fino ai 49kg. Per l'azzurra, oro ai Giochi del ...

Da Diano Marina a Roma: a soli 13 anni Christian Di Maria entra nella nazionale di sollevamento pesi. "Il mio sogno ... Imperiapost.it

Si aprono con il dominio totale di Cansu Bektas i Campionati Europei 2023 di sollevamento pesi, rassegna inaugurata quest'oggi in quel di Yerevan, in Armenia. La pesista turca ha infatti vinto per dis ...