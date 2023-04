Soleil Sorge svela dei retroscena della sua ultima avventura televisiva FOTO

Leggi su 361magazine

(Di sabato 15 aprile 2023)racconta qualchesua: le risposte alle domande dei fan, dal web alla televisione, fino ad arrivare in libreria. La brillante carrieranota influencer è sempre più variegata e ricca di inedite esperienze. Da L’Isola dei Famosi, a Pechino Express passando per il Grande Fratello Vip, laha conquistato il cuore di milioni di italiani che la supportano e la inondano di affetto ogni giorno. Dall’esperienza come opinionista a “La Pupa e il Secchione Show”, alla recentecome co-conduttrice del GFVip Party,in queste ultime settimane è tornata in televisione in seconda serata su ...