Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Soleil lancia una frecciatina a Sophie dopo il milione di follower: ecco cosa è successo – VIDEO - MondoTV241 : Sophie Codegoni raggiunge 1 milione di follower su Instagram, ma Soleil lancia la bomba 'sono bot'… - Gianni13_Gian : RT @AngeMontalbetti: Sole che prima pone l'accento sulla parola 'Basic' e poi lancia una delle sue immancabili frecciate???? @Soleil_stasi #… - Pierino50750559 : RT @AngeMontalbetti: Sole che prima pone l'accento sulla parola 'Basic' e poi lancia una delle sue immancabili frecciate???? @Soleil_stasi #… - Gianni_gian13 : RT @AngeMontalbetti: Sole che prima pone l'accento sulla parola 'Basic' e poi lancia una delle sue immancabili frecciate???? @Soleil_stasi #… -

una frecciatina a Sophie dopo il milione di follower Non ero minimamente pronta, mi sono svegliata stamattina e ho urlato! Sono emozionata, grazie di cuore che voi da anni mi supportate ...Ceriale . Si è tenuta questa mattina, presso il Bar Gelateria Le Roidi Lungomare Diaz 59 - 60 a Ceriale la presentazione di Antonello Mazzone, Candidato Sindaco del Comune di Ceriale per la Lista Civica CerialeSi.... per esempio, Måneskin, Blanco, Renato Zero e Cirque du, in violazione della normativa di ... i rischi per le persone, l'economia e l'agricoltura Con Bard Google sinella corsa delle ...

Soleil lancia una frecciatina a Sophie dopo il milione di follower - VIDEO Blog Tivvù

Soleil Sorge lancia una frecciatina a Sophie Codegoni dopo il milione di follower raggiunto su Instagram: ecco cosa è successo, il video.Poco fa Luca Onestini è stato ospite a Casa Chi. I giornalisti naturalmente gli hanno chiesto cosa ne pensasse della vittoria di Nikita Pelizon . Lui le fa naturalmente le congratulazioni anche se, in ...