"Soldi dai dittatori". Calenda fuori controllo contro Renzi: finisce a querele? (Di sabato 15 aprile 2023) Non solo è finita, ma è finita malissimo. A stracci. A insulti. Si parla della fine del Terzo Polo (mai nato), della rottura tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, tra Azione e Italia Viva. Rottura seguita, come detto, da violentissime accuse reciproche. L'ultimo capitolo, le clamorose parole di Calenda, parole riversate su Twitter, laddove ha cinguettato: "Non ho preso finanziamenti per il partito da speculatori stranieri e intrallazzatori. Non ho mai incontrato un magistrato se non per ragioni di servizio. Mai sono entrato nelle lottizzazioni del Csm". E ogni riferimento a Renzi non è puramente casuale. Ma non è finita: "Nella vita professionale non ho mai ricevuto avvisi di garanzia/rinvii a giudizio/condanne pur avendo ruoli di responsabilità. Non ho accettato Soldi a titolo personale da nessuno, ...

