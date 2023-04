“Soldai da un assassino” | “Come i grillini” Tra Renzi e Calenda esce di tutto

Leggi su iltempo

(Di sabato 15 aprile 2023) Un partito morto, prima ancora di esser nato. Un progetto che avrebbe dato una casa a chi non si riconosce né nella destra governativa né, tantomeno, nell'opposizione di sinistra. Uno spettacolo che, giorno dopo giorno, sta diventando di un livello davvero misero. Lo scontro di accuse tra Matteoe Carloassomiglia sempre più ad un'infuocata riunione di condominio piuttosto che a uno scambio di opinioni tra due dei più importanti politici italiani. “In queste ore Carlosta continuando ad attaccarmi sul piano personale, con le stesse critiche che da mesi usano i giustizialisti. Sono post e tweet tipici dei, non dei liberal democratici”. Parole chiare, nette, quelle messe nere su bianco dal nativo di Rignano nella sua Enews. “Tuttavia io non replico. Se sono un mostro oggi, lo ero anche sei ...