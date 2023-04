Sogno infranto all’Atp di Montecarlo: Sinner si ferma in semifinale (Di sabato 15 aprile 2023) Sarà tra Andrey Rublev e Holger Rune la finale del torneo di Montecarlo, terzo masters 1000 stagionale. Si ferma in semifinale il Sogno di Jannik Sinner battuto dal danese in tre set, 1-6, 7-5 7-5 dopo quasi tre ore di gioco compresa la pausa di 50 minuti per la pioggia che ha caratterizzato il sabato monegasco. Il danese ha sconfitto Sinner per la seconda volta in due confronti diretti anche se nella prima occasione l’altoatesino si era ritirato per un infortunio alla caviglia a Sofia a ottobre. Diventano così 11 le vittorie contro Top 10, quattro delle quali ottenute sulla terra rossa. Sempre vittorioso nelle due semifinali giocate a livello Masters 1000, Rune è il primo teenager in finale a Montecarlo dal 2006. Allora un diciannovenne Rafa Nadal superò Roger Federer ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 15 aprile 2023) Sarà tra Andrey Rublev e Holger Rune la finale del torneo di, terzo masters 1000 stagionale. Siinildi Jannikbattuto dal danese in tre set, 1-6, 7-5 7-5 dopo quasi tre ore di gioco compresa la pausa di 50 minuti per la pioggia che ha caratterizzato il sabato monegasco. Il danese ha sconfittoper la seconda volta in due confronti diretti anche se nella prima occasione l’altoatesino si era ritirato per un infortunio alla caviglia a Sofia a ottobre. Diventano così 11 le vittorie contro Top 10, quattro delle quali ottenute sulla terra rossa. Sempre vittorioso nelle due semifinali giocate a livello Masters 1000, Rune è il primo teenager in finale adal 2006. Allora un diciannovenne Rafa Nadal superò Roger Federer ...

