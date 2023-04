Sofia Pepe, famiglia e vini vivi (Di sabato 15 aprile 2023) Il vino come sua ragione di vita, farlo riscoprire prodotto agricolo la sua missione. Stiamo parlando di Sofia Pepe. Figlia d’arte di Emidio Pepe, segue le orme del padre, affiancandolo nel lavoro in vigna dall’età di diciotto anni. Grazie alle sue doti diplomatiche e al suo essere paziente osservatrice, si guadagna presto la fiducia e il rispetto del veterano che gli affida così il suo sapere enologico e, con esso, il controllo della cantina. Erede di un tale scrigno di conoscenza, oggi Sofia è responsabile dei diversi lavori compiuti in campo e nella vinificazione. Al contempo, conduce l’azienda, non da sola però. «Siamo tre generazioni che lavorano insieme – racconta infatti – Abbiamo l’esperienza delle persone adulte, mamma e papà ultranovantenni, io e mia sorella e, infine, l’energia dei giovani. ... Leggi su linkiesta (Di sabato 15 aprile 2023) Il vino come sua ragione di vita, farlo riscoprire prodotto agricolo la sua missione. Stiamo parlando di. Figlia d’arte di Emidio, segue le orme del padre, affiancandolo nel lavoro in vigna dall’età di diciotto anni. Grazie alle sue doti diplomatiche e al suo essere paziente osservatrice, si guadagna presto la fiducia e il rispetto del veterano che gli affida così il suo sapere enologico e, con esso, il controllo della cantina. Erede di un tale scrigno di conoscenza, oggiè responsabile dei diversi lavori compiuti in campo e nellaficazione. Al contempo, conduce l’azienda, non da sola però. «Siamo tre generazioni che lavorano insieme – racconta infatti – Abbiamo l’esperienza delle persone adulte, mamma e papà ultranovantenni, io e mia sorella e, infine, l’energia dei giovani. ...

