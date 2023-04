SOCIAL CALCIO – Sarri chiama in causa un club di pallanuoto, la Prorecco risponde a tono (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo la vittoria di ieri della Lazio contro lo Spezia nel campionato di Serie A, Sarri ha chiamato in causa un club di pallanuoto Dopo la vittoria di ieri della Lazio contro lo Spezia nel campionato di Serie A, Sarri ha chiamato in causa un club di pallanuoto in conferenza stampa: «Cosa chiederei a Lotito? Undici per il campionato, undici per la Coppa e undici per la Coppa Italia, come la Prorecco in pallanuoto». Finalmente qualcuno ha risposto come si deve ad un allenatore che non vede l'ora di coprirsi di ridicolo. Bravi #Prorecco! ?? https://t.co/bZVoz5nYGZ— Giacomo Morandin (@iljackmora) April 15, 2023 #Sarri parla a Sky, la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo la vittoria di ieri della Lazio contro lo Spezia nel campionato di Serie A,hato inundiDopo la vittoria di ieri della Lazio contro lo Spezia nel campionato di Serie A,hato inundiin conferenza stampa: «Cosa chiederei a Lotito? Undici per il campionato, undici per la Coppa e undici per la Coppa Italia, come lain». Finalmente qualcuno ha risposto come si deve ad un allenatore che non vede l'ora di coprirsi di ridicolo. Bravi #! ?? https://t.co/bZVoz5nYGZ— Giacomo Morandin (@iljackmora) April 15, 2023 #parla a Sky, la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AzzurreFIGC : Le 11 Azzurre scelte dalla Ct Milena Bertolini per ????#Italia ?? #Colombia ???? Oggi, ore 16.30 ??#Roma ??Amichevole… - AzzurreFIGC : #Nazionale ???? #Italia ?? #Colombia ???? ?? Oggi, ore 16.30 ??? #Roma ?? Amichevole ?? In diretta streaming su ????… - sportmediaset : L'affondo della Lazio: video social sui falli Juve non fischiati #Lazio #LazioJuventus #LazioJuve - CalcioNews24 : La #Prorecco risponde a #Sarri - yahoocolo : RT @Kevinkappa4: twitter calcio siete il tumore di questo social -