Soccorso barcone al largo di Lampedusa, 230 migranti in arrivo sull'isola (Di sabato 15 aprile 2023) Sono attesi al molo di Lampedusa circa 230 migranti appena soccorsi al largo dell'isola. Il barcone su cui viaggiavano è stato intercettato dagli uomini della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto a circa 14 miglia a sud-est della più grande delle Pelagie. Dopo le complesse operazioni di salvataggio rese difficoltose dal maltempo, le motovedette stanno rientrando a Lampedusa. Leggi su tg24.sky (Di sabato 15 aprile 2023) Sono attesi al molo dicirca 230appena soccorsi aldell'. Ilsu cui viaggiavano è stato intercettato dagli uomini della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto a circa 14 miglia a sud-est della più grande delle Pelagie. Dopo le complesse operazioni di salvataggio rese difficoltose dal maltempo, le motovedette stanno rientrando a

