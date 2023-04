Smetto quando voglio | l’ordine in cui vedere i film

(Di sabato 15 aprile 2023) I tredella trilogia di, scritti e diretti da Sydney Sibilia hanno conquistato pubblico e critica con l’idea vincente di una banda di ex ricercatori, guidati dal professor Pietro Zinni, che unisce le loro forze per creare una droga da spacciare nelle discoteche aggirando la legge. Una storia ricca di azione e divertimento che vede coinvolto un cast formato da Edoardo Leo, Neri Marcoré, Luigi Lo Cascio, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, il compianto Libero De Rienzo e tanti altri. Di seguito vi spieghiamo qual èin cuidi, dal primo all’ultimo della trilogia, per seguire la nascita e l’evoluzione della banda di ricercatori, dal successo della loro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaVenanzoni : Pensa quando scoprirà che stasera sulla RAI fanno Smetto quando voglio… - Stasera_in_TV : RAI MOVIE: (21:10) Smetto quando voglio (Film) #StaseraInTV 15/04/2023 #PrimaSerata #smettoquandovoglio @raimovie - claudia_emme_rm : RT @raimovie: Questa sera alle 21.10 'Smetto quando voglio' di Sidney Sibilia con E. Leo, V. Solarino, V. Aprea, P. Calabresi, L. De Rienzo… - GuidaTVPlus : 15-04-2023 21:10 #RaiMovie Smetto quando voglio #FilmCommedia,Crimine #StaseraInTV - azachoso : il modo in cui mi affeziono ai luoghi che frequento con le persone è incredibile perché poi smetto di vedere quelle… -

non amiamo è perché non ne siamo capaci. I cattivi genitori esistono, ma sono appunto ... Non. Ci sono queste linee così belle del grafico, questo battito stupendo, queste belle linee del ...I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 15 Aprile 2023voglio (Commedia) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Sydney Sibilia, con Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, ...voglio è il film del 2014 diretto da Sydney Sibilia che va in onda questa sera alle 21.10 su Rai Movie. Per realizzare la pellicola e renderla il più verosimile possibile, come si legge ...

Smetto quando voglio, il segreto dietro al successo del film con ... ilGiornale.it

Stasera su Rai Movie va in onda Smetto quando voglio film del 2014 diretto da Sydney Sibilia, primo capitolo della saga sulla banda dei ricercatori formata da Edoardo Leo, Stefano Fresi, Valerio Aprea ...Stasera in TV, Sabato 15 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali ...