Smartphone radioattivi | non avete idea di quanto siano letali questi modelli

Leggi su tecnoandroid

(Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid Numerosididi vecchia generazione presentano un’elevata emissione di radiazioni. Huawei, Xiaomi e One Plus sono tra i brand maggiormente interessati da tale problematica. Le radiazioni vengono misurate attraverso il tasso di assorbimento specifico, noto come Specific Absorption Rate (SAR). Questo parametro esprime la quantità di radiazioni assorbite dall’organismo umano, con un range di frequenze compreso tra 100 MHz e 10 GHz.: la lista aggiornata Qui di seguito la lista completa deglipiù pericolosi: Google Pixel 6 (anno di produzione 2021), indice Sar 0,98 Google Pixel 5A (2021), indice Sar 0,93 Motorola Edge (2020), indice Sar 0,71 iPhone 12 (2020), indice Sar 0,47 Huawei Mate ...