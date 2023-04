Smackdown 14 04 2023 Dominio Solitario

(Di sabato 15 aprile 2023) Lettori di ZW, bentornati ad un nuovo appuntamento con Friday Night. Puntata dello show blu nella quale vedremo la resa dei conti tra L.A. Knight e il suo rivale Xavier Woods. Inoltre ci sarà la celebrazione per le nuove campionesse di coppia femminili Raquel Rodriguez e Liv Morgan. A proposito di titoli di coppia Sami Zayn e Kevin Owens apriranno lo show, continuando il loro feud con la Bloodline e nello specifico gli Usos. Ultimo, ma certamente non per importanza, ci sarà il tanto atteso ritorno del King of Strong Style: Shinsuke Nakamura. PROMO: La puntata didi questa settimana si apre con l’ingresso dei campioni di coppia Kevin Owens e Sami Zayn. L’Underdog from Underground inizia il discorso sottolineando il grande risultato ottenuto nella scorsa edizione di Wrestlemania, per poi passare alla situazione Draft. I due ...

SmackDown Report 14-04-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

