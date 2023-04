Slovacchia-Italia oggi in tv | Billie Jean King Cup 2023 | orari 15 aprile | programma | streaming | ordine di gioco

(Di sabato 15 aprile 2023) Dopo i due singolari di ieri, dove sono arrivate due vittorie del Bel Paese, la sfida di qualificazione dellaCuptraproseguirà e si concluderà nella giornata odierna sempre alla NTC Arena di Bratislava. Sul cemento indoor slovacco si giocherannodue match di singolare (il secondo ci sarà soltanto se nel primo vincerà la) e poi il doppio finale: in palio ci sarà l’accesso alle Finals che si disputeranno a novembre. Il primo incontro insarà quello delle 12:00 tra Martina Trevisan e Anna Karolina Schmiedlova. Qui l’azzurra, reduce dall’affermazione in due set contro Viktoria Kuzmova, proverà a conquistare il successo che chiuderebbe ...

LIVE Trevisan-Hruncakova, Italia-Slovacchia in DIRETTA: secondo singolare di BJKC in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del terzo singolare della sfida tra Italia e Slovacchia valida per il turno di qualificazione della Billie ...TENNIS - Nel turno preliminare sul veloce di Bratislava, le Azzurre dominano la prima giornata e firmano il 2-0 sulla Slovacchia. Domani in campo a rivali inver ...