Sky Italia, nuovo assetto dirigenziale. Al via la divisione Data and Decision Support (Di sabato 15 aprile 2023) La Sky Italia targata Andrea Duilio (nella foto), dopo uscite e nuovi ingressi di manager iniziati già quando ceo dell'azienda era Maximo Ibarra, è ormai delineata.Come ci riferisce l'articolo pubblicato nell'edizione odierna di "Italia Oggi" nelle ultime settimane è stato infatti aggiunto il tassello definitivo, la nuova direzione Data and Decision... Leggi su digital-news (Di sabato 15 aprile 2023) La Skytargata Andrea Duilio (nella foto), dopo uscite e nuovi ingressi di manager iniziati già quando ceo dell'azienda era Maximo Ibarra, è ormai delineata.Come ci riferisce l'articolo pubblicato nell'edizione odierna di "Oggi" nelle ultime settimane è stato infatti aggiunto il tassello definitivo, la nuova direzioneand...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Moto, pilota muore a Misano durante una gara di Coppa Italia Velocità - SkyTG24 : Europei di ginnastica artistica, l'Italia vince l'oro nel concorso a squadre maschile - IlContiAndrea : La Gialappa’s Band entra a far parte della squadra di TV8. A maggio su TV8 parte #GialappaShow, il loro nuovo progr… - Samu64_SV5 : 'Watch the down left side of your TV' Io che lo faccio e poi ricordo che sto vedendo la indy da Sky Italia ???????? - TV2000it : RT @TV2000it: #MilenaVukotic, l'impegno di @MSF_ITALIA, curiosità sul #caffè la bevanda più amata dagli italiani, e molto altro ancora ques… -