Sistemi di difesa dalla Cina a Prigozhin. Gli Usa sanzionano un’azienda cinese

(Di sabato 15 aprile 2023) Il governo statunitense ha imposto nuove sanzioni contro la Russia, e non solo, per l’invasione dell’Ucraina iniziativa il 24 febbraio dell’anno scorso. Nel mirino del dipartimento di Stato e del dipartimento del Tesoro sono finite oltre 120 aziende e individui in più di 20 Paesi. “Gli effetti delle nostre sanzioni coordinate a livello globale hanno costretto la Federazione Russa a cercare vie alternative per finanziare e alimentare la sua macchina da guerra”, si legge in una nota. “In coordinamento con il Regno Unito, stiamo prendendo di mira la rete di evasione delle sanzioni che sostiene uno dei più ricchi miliardari russi, Alisher Usmanov, sanzionato dagli Stati Uniti lo scorso anno”. DA PECHINO A WAGNER Sanzionata ancheche, spiega Washington, ha fornito immagini satellitari a entità affiliate al gruppo russo di mercenari Wagner ...