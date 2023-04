Sinner si ferma in semifinale a Montercarlo: il danese Holger Rune vince in rimonta (Di sabato 15 aprile 2023) Si ferma in semifinale contro Holger Rune la corsa di Jannik Sinner a Montecarlo. Al termine di una maratona di oltre 2 ore e 30 minuti, con in mezzo una lunga pausa per pioggia, l’altoatesino esce sconfitto dal Ranieri III per 6-1, 5-7, 5-7 contro il 19enne danese, bravo a reagire alla partenza bruciante di Sinner e concentrato nel terzo set, dove non ha mai concesso spazio all’azzurro. Anzi, lo ha messo a lungo in difficoltà, costruendo 5 palle break, oltre a quella nel dodicesimo e decisivo game che gli è valsa la vittoria. Il primo set di Sinner è sostanzialmente perfetto. L’altoatesino parte forte, domina il gioco e si crea sistematicamente situazioni adatte per mettere alle corde il danese. Pochissimi errori e grande lucidità nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Siincontrola corsa di Jannika Montecarlo. Al termine di una maratona di oltre 2 ore e 30 minuti, con in mezzo una lunga pausa per pioggia, l’altoatesino esce sconfitto dal Ranieri III per 6-1, 5-7, 5-7 contro il 19enne, bravo a reagire alla partenza bruciante die concentrato nel terzo set, dove non ha mai concesso spazio all’azzurro. Anzi, lo ha messo a lungo in difficoltà, costruendo 5 palle break, oltre a quella nel dodicesimo e decisivo game che gli è valsa la vittoria. Il primo set diè sostanzialmente perfetto. L’altoatesino parte forte, domina il gioco e si crea sistematicamente situazioni adatte per mettere alle corde il. Pochissimi errori e grande lucidità nel ...

