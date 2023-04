Sinner si fa rimontare a Montecarlo | azzurro fermato in semifinale da Rune

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giovannipelazzo : Rune ?????? '#Sinner ha cominciato in modo fantastico, ho dovuto scavare dentro me stesso per trovare le risorse per… - paoloangeloRF : Che peccato che rabbia perdere così dopo aver dominato il primo set #Sinner si fa rimontare da #rune che giocherà… - liukRM : #Sinner #Rune 2-3 al 3° set... daje dobbiamo rimontare. -

Si ferma in semifinale Jannik, battuto nella semifinale del torneo di Montecarlo da Holger Rune. Il danese ha battuto l'altoatesino 1-6 7-5 7-5 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. In finale domani Rune affronterà il...

Tennis, Montecarlo: addio finale, Rune rimonta Sinner tra i fischi Virgilio Sport

Holger Rune vola in finale nel Masters 1000 di Montecarlo. Il danese ha avuto la meglio al termine di una battaglia contro Jannik Sinner con il punteggio di 1-6 7-5 7-5, reagendo ad un avvio complicat ...(Adnkronos) – Jannik Sinner sconfitto in semifinale all’Atp Masters 1000 di Montecarlo 2023. L’azzurro, testa di serie numero 7, è stato sconfitto in tre set in rimonta dal danese Holger Rune, numero ...