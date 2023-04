Sinner-Rune | quando si gioca e dove vedere in tv o streaming la semifinale di Montecarlo

(Di sabato 15 aprile 2023) Liquidato Lorenzo Musetti in due set nel derby dei quarti, Jannikè atteso dalladel Masters 1000 di, che lo vedrà di fronte a Holger. L’azzurro, ottavo nel ranking Atp, precede di una sola posizione il suo prossimo avversario, risultato però vincitore nell’unico precedente tra i due – complice però il ritiro dell’altoatesino, che si ritirò nel terzo set a Sofia, lo scorso ottobre – e soprattutto arriva allaforte di una vittoria contro Daniil Medvedev, battuto in due set agevoli.ha usufruito di un bye al primo turno e ha poi sconfitto Dominic Thiem (6-2 6-4) nel secondo turno, quindi ha superato gli ottavi senzare per il ritiro di Matteo Berrettini a causa dell’infortunio ai muscoli addominali e, come detto, ha ...

Gerarchie. Nulla è per caso: Jannikha spiegato a a Lorenzo Musetti cosa vuol dire essere un Top 10 in un'ora e 15 minuti. Una replica della lezione che proprio Musetti - qualche giorno fa - aveva impartito a Luca Nardi , altro ..., una battaglia che vale tanto A seguire, i riflettori saranno poi puntati tutti sull'attesa lotta tra Jannike Holger. Forse non una vera finale anticipata, ma la partita ...Holgerparla di Jannik, suo avversario in semifinale a Montecarlo: 'È bello che anche se siamo così giovani arriviamo già in fondo a questi tornei' Non è riuscita a Daniil Medvedev la seconda in ...

ATP Montecarlo: Sinner-Rune finale anticipata Intanto la “volpe rossa” è terzo nella Race. E mira al podio ATP, non solo alle finali di Torino Ubitennis

Oggi è il giorno delle semifinali nel Principato e l’Italia attende con trepidazione la sfida tra Jannik Sinner ed Holger Rune. Per molti una finale anticipata, viste le qualità dei due giocatori e ...Sinner-Rune si gioca oggi per la semifinale del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo. Dopo la vittoria contro Musetti, Jannik giocherà oggi contro il danese che ha eliminato Medvedev, in un match con ...