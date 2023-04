Sinner-Rune, perché l’inizio potrebbe ritardare. Cosa può succedere a Montecarlo (Di sabato 15 aprile 2023) L’incognita delle previsioni meteo si abbatte sul torneo ATP Masters 1000 Montecarlo 2023, dove la prima semifinale di doppio è scattata alle 11.30, con le due semifinali di singolare che inizieranno rispettivamente non prima delle 13.30 (Andrey Rublev-Taylor Fritz) e non prima delle 15.30 (Jannik Sinner-Holger Rune). Secondo quanto riportato da ilmeteo.it, infatti, sul Principato sono attese precipitazioni piovose tra le 15.00 e le 19.00, con un picco attorno alle ore 17.00. Dunque per i primi due match non vi dovrebbero essere problemi, mentre è a rischio slittamento proprio il match dell’azzurro. Jannik Sinner, numero 7, affronterà il danese Holger Rune, numero 6, sul Court Rainier III: si tratta di uno scontro diretto anche in chiave ranking ATP. In parole povere, chi vincerà oggi sarà davanti ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) L’incognita delle previsioni meteo si abbatte sul torneo ATP Masters 10002023, dove la prima semifinale di doppio è scattata alle 11.30, con le due semifinali di singolare che inizieranno rispettivamente non prima delle 13.30 (Andrey Rublev-Taylor Fritz) e non prima delle 15.30 (Jannik-Holger). Secondo quanto riportato da ilmeteo.it, infatti, sul Principato sono attese precipitazioni piovose tra le 15.00 e le 19.00, con un picco attorno alle ore 17.00. Dunque per i primi due match non vi dovrebbero essere problemi, mentre è a rischio slittamento proprio il match dell’azzurro. Jannik, numero 7, affronterà il danese Holger, numero 6, sul Court Rainier III: si tratta di uno scontro diretto anche in chiave ranking ATP. In parole povere, chi vincerà oggi sarà davanti ...

