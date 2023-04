Sinner - Rune, orario, programma e dove vederla in tv: tutto sulla semifinale di Montecarlo (Di sabato 15 aprile 2023) Montecarlo - Dopo aver sconfitto Musetti nel derby italiano, Jannik Sinner è pronto a sfidare il danese Holger Rune, che ha recentemente scalzato dall'ottava posizione del ranking Atp. Rune ha battuto ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 15 aprile 2023)- Dopo aver sconfitto Musetti nel derby italiano, Jannikè pronto a sfidare il danese Holger, che ha recentemente scalzato dall'ottava posizione del ranking Atp.ha battuto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : VINCE SINNER ???? Troppa differenza in campo fra Sinner e Musetti, che non è riuscito a replicare il livello di gioco… - WeAreTennisITA : ?? 'Non è stato facile giocare contro di lui, ha molte variazioni su queste superfice quindi ho dovuto alzare il liv… - SuperTennisTv : Il match azzurro ???? di Monte-Carlo se lo aggiudica Jannik! ?? Quarta SF in un Masters 1000 per #Sinner, che doma… - WeAreTennisITA : Sinner ?? Rune ?? Nell'Era Open, Jannik è l'unico oltre ai Fab 4 ad aver raggiunto la semifinale nella stessa stagion… - sportli26181512 : Sinner-Rune all'ATP Monte-Carlo: dove vederla in tv e streaming: Dopo aver battuto Musetti nei quarti, Jannik Sinne… -