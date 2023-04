Sinner-Rune oggi in tv in chiaro? Orario, canale e diretta streaming semifinale Masters 1000 Montecarlo 2023 (Di sabato 15 aprile 2023) Jannik Sinner affronterà Holger Rune nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Sarà un’interessante sfida tra Next Gen a decretare il secondo finalista del torneo nel Principato, che finora ha parlato azzurro. Sinner ha infatti battuto Schwartzman, Hurkacz e soprattutto il connazionale Lorenzo Musetti per spingersi fino a questo punto della manifestazione, facendo gioire i tifosi italiani. Sulla sua strada, ora, un avversario molto talentuoso che ha già vinto un Masters 1000 (lo scorso anno a Bercy) e vuole imporsi anche sulla terra battuta. L’unico precedente tra i due risale al torneo di Sofia dello scorso anno, quando l’azzurro fu costretto a ritirarsi nel corso ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Jannikaffronterà Holgernelladeldi, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Sarà un’interessante sfida tra Next Gen a decretare il secondo finalista del torneo nel Principato, che finora ha parlato azzurro.ha infatti battuto Schwartzman, Hurkacz e soprattutto il connazionale Lorenzo Musetti per spingersi fino a questo punto della manifestazione, facendo gioire i tifosi italiani. Sulla sua strada, ora, un avversario molto talentuoso che ha già vinto un(lo scorso anno a Bercy) e vuole imporsi anche sulla terra battuta. L’unico precedente tra i due risale al torneo di Sofia dello scorso anno, quando l’azzurro fu costretto a ritirarsi nel corso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : VINCE SINNER ???? Troppa differenza in campo fra Sinner e Musetti, che non è riuscito a replicare il livello di gioco… - WeAreTennisITA : ?? 'Non è stato facile giocare contro di lui, ha molte variazioni su queste superfice quindi ho dovuto alzare il liv… - SuperTennisTv : Il match azzurro ???? di Monte-Carlo se lo aggiudica Jannik! ?? Quarta SF in un Masters 1000 per #Sinner, che doma… - solounastella : RT @GeorgeSpalluto: #Sinner sul precedente con Rune a Sofia, in cui si era fatto male nel corso del match: “È vero che mi sono ritirato, ma… - ildellabella : RT @GeorgeSpalluto: #Sinner sul precedente con Rune a Sofia, in cui si era fatto male nel corso del match: “È vero che mi sono ritirato, ma… -