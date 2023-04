Sinner-Rune, Masters 1000 Monte-Carlo: ultime e diretta TV (Di sabato 15 aprile 2023) Questo pomeriggio alle 15.30 si gioca la seconda semifinale del Masters 1000 di Monte-Carlo che vedrà protagonista Jannik Sinner. Il bolzanino si prepara ad affrontare il norvegese Rune per provare a raggiungere la seconda finale consecutiva dopo Miami. Una gara che si preannuncia interessante e ricca di emozioni. Andiamo dunque a vedere come i due tennisti arrivano all’incontro e dove seguire in diretta TV il match Sinner-Rune. Sinner-Rune, le ultime sul match Continua la scalata di Jannik Sinner verso un nuovo risultato importante. A prescindere da come finirà il match di oggi, l’altoatesino sicuramente potrà dire di aver confermato quanto di buono visto a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 aprile 2023) Questo pomeriggio alle 15.30 si gioca la seconda semifinale deldiche vedrà protagonista Jannik. Il bolzanino si prepara ad affrontare il norvegeseper provare a raggiungere la seconda finale consecutiva dopo Miami. Una gara che si preannuncia interessante e ricca di emozioni. Andiamo dunque a vedere come i due tennisti arrivano all’incontro e dove seguire inTV il match, lesul match Continua la scalata di Jannikverso un nuovo risultato importante. A prescindere da come finirà il match di oggi, l’altoatesino sicuramente potrà dire di aver confermato quanto di buono visto a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : VINCE SINNER ???? Troppa differenza in campo fra Sinner e Musetti, che non è riuscito a replicare il livello di gioco… - WeAreTennisITA : ?? 'Non è stato facile giocare contro di lui, ha molte variazioni su queste superfice quindi ho dovuto alzare il liv… - SuperTennisTv : Il match azzurro ???? di Monte-Carlo se lo aggiudica Jannik! ?? Quarta SF in un Masters 1000 per #Sinner, che doma… - LaCarla10360369 : @AlePoliz Io guardo sempre il love ranking e ad oggi Rune è avanti detto questo spero che da lunedì Sinner sia abbondantemente sopra - AlePoliz : @LaCarla10360369 La classifica si aggiorna ogni lunedì, ad oggi Sinner 8º e Rune 9º -