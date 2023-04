Sinner-Rune interrotta per pioggia: tutti gli aggiornamenti (Di sabato 15 aprile 2023) È stata sospesa la semifinale del Masters 1000 di Monte-Carlo tra Jannik Sinner e Holger Rune. Alla base dello stop non c’è però la pioggia, che non manca sul Principato di Monaco ma non è particolarmente battente, bensì la scivolosità delle linee. Il Campo Ranieri III non è stato ritenuto sufficientemente sicuro per i giocatori, perciò per la loro sicurezza l’incontro è stato interrotto. Dopo aver trascorso alcuni minuti in campo senza giocare, i due tennisti sono stati quindi rimandati negli spogliatoi. Al momento dello stop, il punteggio è di 6-1 0-3 in favore di Sinner. Di seguito tutti gli aggiornamenti. 19.45 – I giocatori si stanno riscaldando negli spogliatoi, sintomo che tra poco potrebbero tornare in campo. 19:43 – Ormai ha spesso di piovere, perciò non è da escludere che a ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) È stata sospesa la semifinale del Masters 1000 di Monte-Carlo tra Jannike Holger. Alla base dello stop non c’è però la, che non manca sul Principato di Monaco ma non è particolarmente battente, bensì la scivolosità delle linee. Il Campo Ranieri III non è stato ritenuto sufficientemente sicuro per i giocatori, perciò per la loro sicurezza l’incontro è stato interrotto. Dopo aver trascorso alcuni minuti in campo senza giocare, i due tennisti sono stati quindi rimandati negli spogliatoi. Al momento dello stop, il punteggio è di 6-1 0-3 in favore di. Di seguitogli. 19.45 – I giocatori si stanno riscaldando negli spogliatoi, sintomo che tra poco potrebbero tornare in campo. 19:43 – Ormai ha spesso di piovere, perciò non è da escludere che a ...

