Sinner-Rune in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Masters 1000 Montecarlo 2023 (Di sabato 15 aprile 2023) Jannik Sinner affronterà Holger Rune nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Prosegue l’incredibile stagione della nostra stella, che ottiene la semifinale 1000 numero tre di fila dopo Indian Wells e Miami. E ora per Jannik ci sarà l’occasione di arrivare nuovamente all’atto conclusivo, dopo quello perso in Florida. Tra lui e la finale nel Principato c’è un teenager, di due anni più piccolo: Holger Rune. Il danese nei quarti ha disposto facilmente di un Medvedev piuttosto scarico dopo le fatiche del match contro Zverev. C’è un precedente, risalente al torneo di Sofia dello scorso anno, quando Jannik fu costretto al ritiro nel terzo set dopo una scivolata. Altre ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Jannikaffronterà Holgernelladeldi, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Prosegue l’incredibile stagione della nostra stella, che ottiene lanumero tre di fila dopo Indian Wells e Miami. E ora per Jannik ci sarà l’occasione di arrivare nuovamente all’atto conclusivo, dopo quello perso in Florida. Tra lui e la finale nel Principato c’è un teenager, di due anni più piccolo: Holger. Il danese nei quarti ha disposto facilmente di un Medvedev piuttosto scarico dopo le fatiche del match contro Zverev. C’è un precedente, risalente al torneo di Sofia dello scorso anno, quando Jannik fu costretto al ritiro nel terzo set dopo una scivolata. Altre ...

