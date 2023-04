Sinner - Rune 2 - 2 al terzo set (6 - 1/5 - 7): game durissimo, Jannik annulla tre palle break e tiene (a fatica) il servizio (Di sabato 15 aprile 2023) Rune vince il secondo set Sinner toglie il servizio a Rune nel sesto game break del danese nel secondo set, che va avanti 2 game a 0 Sinner - Rune 3 - 1 (primo set) 2023 - 04 - 15 21:11:14 Rune tiene: ... Leggi su leggo (Di sabato 15 aprile 2023)vince il secondo settoglie ilnel sestodel danese nel secondo set, che va avanti 2a 03 - 1 (primo set) 2023 - 04 - 15 21:11:14: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : VINCE SINNER ???? Troppa differenza in campo fra Sinner e Musetti, che non è riuscito a replicare il livello di gioco… - FiorinoLuca : Jannik #Sinner supera Lorenzo #Musetti e raggiunge Holger #Rune al penultimo atto di Montecarlo. L’altoatesino ap… - WeAreTennisITA : ?? 'Non è stato facile giocare contro di lui, ha molte variazioni su queste superfice quindi ho dovuto alzare il liv… - TheRealPinguini : Peccato. Terzo set in piena sofferenza. Rune è simpatico come un gattino appeso ai coglioni. #Sinner - SearchingANick : RT @angelomangiante: Rune ha vinto stasera. Riconosco che sia un giocatore fortissimo. Ma dopo aver visto così tanta arroganza e presunzio… -