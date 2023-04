Sinner da record: solo Federer, Nadal, Murray e Djokovic ci erano riusciti (Di sabato 15 aprile 2023) Jannik Sinner affronta Holger Rune per un posto in finale al Rolex Monte - Carlo Masters. L'altoatesino è il primo italiano a rasggiungere le semifinali nel Principato dal 2019. E quella fu una ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) Jannikaffronta Holger Rune per un posto in finale al Rolex Monte - Carlo Masters. L'altoatesino è il primo italiano a rasggiungere le semifinali nel Principato dal 2019. E quella fu una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... unitalianoverob : «Voglio diventare numero 1 al mondo e penso anche di poter battere il record di Roland Garros vinti da Rafa Nadal»… - uzapelloni : Il weekend con @ilfoglio_it Sullo Sportivo si parte da #Cassano, si parla di #Champions per le italiane, di Sardegn… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Non conosce l'umiltà e vuole superare il record di Nadal. Ecco Rune, il rivale di Sinner - Gazzetta_it : Non conosce l'umiltà e vuole superare il record di Nadal. Ecco Rune, il rivale di Sinner - wordsandmore1 : #14aprile oltre #Manhattan #SerieA #Simeone #incorvassi #GovernoMeloni #ChatGPT #Osimben #Annalisa #Draghi #Sinner… -