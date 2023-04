Sindaco sfiduciato nel Casertano ad un anno dalle elezioni (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFine anticipata a Teverola (Caserta) per l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Tommaso Barbato, sfiduciato dal Consiglio comunale. Barbato era stato eletto nel maggio del 2019, ma negli ultimi mesi aveva perso pezzi nella maggioranza che lo aveva sostenuto alle elezioni. In Consiglio comunale la mozione di sfiducia presentata dall’opposizione è passata con 9 voti a 7; decisivi i voti favorevoli di due consiglieri di maggioranza. La Prefettura di Caserta dovrà ora nominare un Commissario che avrà il compito di amministrare il Comune fino alle elezioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFine anticipata a Teverola (Caserta) per l’amministrazione comunale guidata dalTommaso Barbato,dal Consiglio comunale. Barbato era stato eletto nel maggio del 2019, ma negli ultimi mesi aveva perso pezzi nella maggioranza che lo aveva sostenuto alle. In Consiglio comunale la mozione di sfiducia presentata dall’opposizione è passata con 9 voti a 7; decisivi i voti favorevoli di due consiglieri di maggioranza. La Prefettura di Caserta dovrà ora nominare un Commissario che avrà il compito di amministrare il Comune fino alle. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

