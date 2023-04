Sindacati a Zangrillo | Pa posto figo? allora stanzi risorse congrue

(Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Pollice verso di Cgil e Uil sulle parole con cui il ministro della Pubblica amministrazione è tornato ad attaccare il 'mito' delfisso nella pa. "Lasciamo a Checco Zalone, puntiamo ad un lavoro", ha sintetizzato Paolo. Un concetto che ha irritato non poco i, sopratutto l'Fp Cgil. "La verità è che il ministrovuole nascondere i fallimenti del governo in tema di assunzioni in vista dell'attuazione del Pnrr e del flop dei concorsi vinti da candidati laureati e specializzati che si sono poi dimessi a causa di un salario troppo basso per le loro qualifiche per le quali invece il mercato privato risulta più appetibile", commenta il segretario generale della Funzione pubblica di Corso Italia, Serena Sorrentino, conversando con ...

