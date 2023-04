Simone, chi è il baby fidanzato di Patty Pravo: “45 anni di differenza, ma sono stata chiara” (Di sabato 15 aprile 2023) Il fidanzato di Patty Pravo si chiama Simone Folco e condivide con la famosa cantante non soltanto una relazione sentimentale. Infatti può essere considerato il suo braccio destro anche a livello professionale, visto che svolge la funzione di assistente personale e stylist. Simone Folco ha circa 30 anni, mentre Patty Pravo ne ha 74. Per loro la differenza di età non è affatto un problema, anche perché, come ha dichiarato Patty Pravo, lei con gli uomini che ha avuto e con tutti i suoi fidanzati è stata sempre molto chiara. Simone, che è originario di Roma, è anche un designer. Gli piace condividere sui social le opere che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 aprile 2023) Ildisi chiamaFolco e condivide con la famosa cantante non soltanto una relazione sentimentale. Infatti può essere considerato il suo braccio destro anche a livello professionale, visto che svolge la funzione di assistente personale e stylist.Folco ha circa 30, mentrene ha 74. Per loro ladi età non è affatto un problema, anche perché, come ha dito, lei con gli uomini che ha avuto e con tutti i suoi fidanzati èsempre molto, che è originario di Roma, è anche un designer. Gli piace condividere sui social le opere che ...

