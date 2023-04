Simon Cowell nega di aver fatto un facelift ma ammette di usare il Botox

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1Dwillalwaysyou : @prendoipali eleanor e olivia wilde, la foto la fatta simon cowell - lthsxhome_jo : amo a Simon cowell - sabrismoon : @lthsxhome_jo amo a Simon cowell - niallsloveerrr : @outofmylhh donde esta simon cowell????? - funnyreplie : 15k battendo all'asta Simon cowell diciamolo -

Genio!GIF fromGIFsTra loro, Bill Gates,e Kim Kardashian per un totale di 36 super ricchi. Certo, il periodo di nascita non è il solo elemento in comune: oltre a questo, sono stati considerati il livello ...FOTOGALLERY ©Kika Press Continua gallery %s Foto rimanenti Musica One Direction, 11esimo anniversario del gruppo: la fotostoria Il 23 luglio del 2011, 11 anni fa,, l'ideatore di X Factor,...

Sofia Vergara e Simon Cowell rispondono alle domande del web WIRED Italia

Dopo una battuta dei presentatori Ant & Dec durante il programma Britain's Got Talent, Simon Cowell, produttore musicale, ha sentito l'esigenza di fare chiarezza sulla presunta mutevolezza del suo asp ...