Silvio Berlusconi, per Zangrillo situazione "tranquilla". Nessun bollettino fino a lunedì (Di sabato 15 aprile 2023) È "tranquilla" la situazione di Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano dallo scorso mercoledì per un'infezione polmonare legata a una leucemia mielomonocitica cronica. Lo ha detto il medico personale dell'ex premier e primario della terapia intensiva, Alberto Zangrillo, lasciando in serata la struttura ospedaliera. Zangrillo nel pomeriggio è stato allo stadio Marassi a vedere la partita del Genoa, squadra di cui è presidente: "Se sono andato a vedere il Genoa e ora me ne vado via - ha detto ai cronisti - traete voi le conclusioni". L'ex premier ha trascorso un'altra "notte tranquilla", secondo quanto riferiscono fonti ospedaliere che annunciano, poi, che fino a lunedì prossimo non saranno diffusi nuovi bollettini.

