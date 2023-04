Silvio Berlusconi | decima notte in ospedale tranquilla Nessun bollettino fino a lunedì

(Di sabato 15 aprile 2023)e undicesimo giorno inper, ricoverato al San Raffaele di Milano dallo scorso mercoledì per un’infezione polmonare legata a una leucemia mielomonocitica cronica. L’ex premier ha trascorso un’altra “”, secondo quanto riferiscono fonti ospedaliere che annunciano, poi, cheprossimo non saranno diffusi nuovi bollettini. Oggi 15 aprile, dalle pagine del Corriere della Sera, arriva un saluto al leader di Forza Italia anche da parte del ministro della Difesa Guido Crosetto, che gli augura "di riprendere presto le forze e tornare a essere il leone che è".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Io non ho mai votato Silvio Berlusconi. E Forza Italia non ha mai votato la fiducia al mio Governo. A maggior ragio… - trash_italiano : MilanoToday pubblica per sbaglio una bozza con il titolo “È morto Silvio Berlusconi”. Poi le scuse. - Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha c… - nasi_maurizio : RT @ilfattoblog: 'Sono anni che esprimo il mio giudizio negativo, ma solo in ordine a un preciso fatto di mafia, sull'ex presidente del Con… - infoitinterno : Silvio Berlusconi al San Raffaele: lunedì il prossimo bollettino medico -

L'INTERVISTA DI CROSETTO AL CORRIERE Per non riparlare del sollievo attribuito ieri immaginariamente, in una vignetta, dallo stesso Foglio a, che si gode dal letto dell'ospedale in ...La Schlein, poi, si è degnata di esprimere il proprio augurio di pronta guarigione asolo una volta chiuse le trattative per la composizione della sua segreteria, ben 72 ore dopo il ...È stata una notte tranquilla quella passata daal San Raffaele di Milano. Lo si apprende da fonti ospedaliere. Il presidente di Forza Italia è ricoverato da undici giorni. Fino al lunedì non sono previsti bollettini medici sulle ...

Decima notte in ospedale, undicesimo giorno di ricovero per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano dallo scorso mercoledì per un'infezione polmonare legata a una leucemia ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Silvio Berlusconi, decima notte in ospedale tranquilla. Nessun bollettino fino a lunedì ...