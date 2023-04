Sì Sposaitalia | dal ritorno dello strascico all' abito con 50mila cristalli

(Di sabato 15 aprile 2023) Novità e tendenze di 200 aziende per il giorno del matrimonio fino a lunedì 17 aprile all'Allianz MiCo di Milano. Lo spettacolo nei nuovi modelli che sfilano nei fashion show. In mostra anche i gioielli da indossare nela nuova area Precious Bride by Homi Fashion&Jewels

L'Osservatorio Compass, pubblicato in occasione di SìCollezioni che si terrà a Milano14 al 17 aprile 2023, rileva come il costo medio per un matrimonio negli ultimi tre anni è stato di circa 20.000 euro, con un'incidenza media per l'...Ora che la stagione dei matrimoni alle porte (insieme a quella delle fiere di settore -14 al 17 aprile, infatti, avrà luogo a Milano SìCollezioni , mentre14 al 16 di aprile, al ...Per l'evento GiacomoZotto Idee da sogno ha allestito tutto lo spazio, scegliendo splendidi ... Presto torneremo qui a Milano con un'altra sfilata durante Sì2023" ha detto Victoria ...

A Sposaitalia arriva l'abito di nozze con 50mila cristalli Agenzia ANSA

Novità e tendenze di 200 aziende per il giorno del matrimonio fino a lunedì 17 aprile all'Allianz MiCo di Milano. Lo spettacolo nei nuovi modelli che sfilano nei fashion show. In mostra anche i gioiel ...La collana che si allarga sulla schiena e diventa un coprispalle e, per matrimoni sulla spiaggia o disinvolti, al posto delle scarpe, il foot jewell, catenina baciapiedi in materiali preziosi: sono gl ...