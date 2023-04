Si parte per l’Isola e anche Cristina Scuccia è pronta: “Non indosserò il bikini” (Di sabato 15 aprile 2023) Sta per iniziare l’Isola dei Famosi e i naufraghi sono già pronti per affrontare questa nuova avventura. Tra loro, anche l’ex suora Cristina Scuccia C’è molta curiosità intorno alla nuova concorrente de l’Isola dei Famosi Cristina Scuccia. L’ex suora siciliana di 34 anni è pronta a mettersi in gioco in Honduras ma prima di partire, in un’intervista al Corriere della Sera, assicura che non indosserà nessun bikini perché non si sente ancora a suo agio, porterà piuttosto i pantaloncini. «Di “Suor Cristina” non mi manca nulla, a parte l’abito. Io sono sempre io» dice al Corriere la vincitrice di The Voice e quasi naufraga. É entusiasta Cristina che si metterà alla prova in Honduras ma che ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 aprile 2023) Sta per iniziaredei Famosi e i naufraghi sono già pronti per affrontare questa nuova avventura. Tra loro,l’ex suoraC’è molta curiosità intorno alla nuova concorrente dedei Famosi. L’ex suora siciliana di 34 anni èa mettersi in gioco in Honduras ma prima di partire, in un’intervista al Corriere della Sera, assicura che non indosserà nessunperché non si sente ancora a suo agio, porterà piuttosto i pantaloncini. «Di “Suor” non mi manca nulla, al’abito. Io sono sempre io» dice al Corriere la vincitrice di The Voice e quasi naufraga. É entusiastache si metterà alla prova in Honduras ma che ...

