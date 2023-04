Si finge avvocato e truffa anziana, ai domiciliari un 33enne (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di giovedì 13 aprile, i Carabinieri della Stazione di Nocera Superiore hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. di Nocera Inferiore su richiesta della Procura, nei confronti di un 33enne di origini napoletane. L’indagato, a gennaio scorso, spacciandosi per avvocato e contattando un’anziana donna di Nocera Superiore, si faceva consegnare 3mila euro in contanti e alcuni monili in oro inducendo in errore la donna, raccontandole che il denaro fosse necessario per difendere in giudizio il figlio coinvolto in un grave incidente stradale. I Carabinieri inoltre hanno provveduto a sequestrare il motociclo utilizzato per porre in essere la truffa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di giovedì 13 aprile, i Carabinieri della Stazione di Nocera Superiore hanno eseguito una misura cautelare degli arrestidisposta dal G.I.P. di Nocera Inferiore su richiesta della Procura, nei confronti di undi origini napoletane. L’indagato, a gennaio scorso, spacciandosi pere contattando un’donna di Nocera Superiore, si faceva consegnare 3mila euro in contanti e alcuni monili in oro inducendo in errore la donna, raccontandole che il denaro fosse necessario per difendere in giudizio il figlio coinvolto in un grave incidente stradale. I Carabinieri inoltre hanno provveduto a sequestrare il motociclo utilizzato per porre in essere la. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndyMontany : @ConfortiTiziana @mioblu69 Propenderei più per tripolare ... ha più identità di Diabolik, solo che lui è un cretino… - qvantis : RT @Klevis_Gjoka: Conte finge di non capire l’italiano e attacca il governo in modo pretestuoso mentre in Parlamento il M5S fa ostruzionism… - DestraSovrana : RT @Klevis_Gjoka: Conte finge di non capire l’italiano e attacca il governo in modo pretestuoso mentre in Parlamento il M5S fa ostruzionism… - Klevis_Gjoka : Conte finge di non capire l’italiano e attacca il governo in modo pretestuoso mentre in Parlamento il M5S fa ostruz… - SimoneDC75 : @AndyMontany @lunar_puck @KaiserHHHoppe Lui non si finge avvocato, lo fa per prendere in giro la categoria (il moti… -