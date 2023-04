Si diede fuoco davanti alla polizia | la fine tragica del calciatore tunisino

(Di sabato 15 aprile 2023) TUNISI (TUNISIA) - Nizar Aissaoui non ce l'ha fatta: ilè morto venerdì a causa delle ustioni di terzo grado subite dopo essersi datolunedì scorso per protestare contro ...

TUNISI (TUNISIA) - Nizar Aissaoui non ce l'ha fatta: il calciatore tunisino è morto venerdì a causa delle ustioni di terzo grado subite dopo essersi datolunedì scorso per protestare contro gli abusi della polizia ed essere stato accusato di terrorismo per una lite di quartiere. " A causa di una lite con una persona che vende banane a 10 dinari, ...Il gesto di Issaoui non può non ricordare quello compiuto ormai 13 anni fa da Mohamed Bouazizi , giovane venditore ambulante che sinel governatorato di Sidi Bouzid . Quell'episodio è ......e nonostante la sentenza di un tribunale di arbitrato internazionale de L'Aja che nel 2016... addestramento avivo, operazioni aeree e di difesa informatica, contrasto al terrorismo e ...

Non ce l’ha fatta. Nizar Issaoui, il calciatore che si era dato fuoco per protesta in Tunisia, è morto a causa delle ustioni. A darne la notizia è stato il fratello. Issaoui si era dato fuoco martedì ...TUNISI (TUNISIA) - Nizar Aissaoui non ce l'ha fatta: il calciatore tunisino è morto venerdì a causa delle ustioni di terzo grado subite dopo essersi dato fuoco lunedì scorso per protestare contro gli ...