“Sì | abbiamo collaborato” Ora su Giletti parla Fabrizio Corona

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Moixus1970 : RT @ilmessaggeroit: Fabrizio Corona difende Massimo Giletti: «Sì, io e Massimo abbiamo collaborato. Lui a un certo sistema non è mai piaciu… - infoitcultura : Fabrizio Corona difende Massimo Giletti: «Sì, io e Massimo abbiamo collaborato. Lui a un certo sistema non è mai pi… - ilmessaggeroit : Fabrizio Corona difende Massimo Giletti: «Sì, io e Massimo abbiamo collaborato. Lui a un certo sistema non è mai pi… - SchneiderItalia : ?? Il #VolontariatoAziendale ci aiuta a creare legami più stretti portando benefici all'ambiente e alle comunità in… - easygius : @FBiasin Ha collaborato, trovando 2 colpevoli su 2500 da un video amatoriale che abbiamo visto tutti -

Durante la campagna elettorale dello scorso giugno, infatti,raccolto l'esigenza, ... l'assessore alle Politiche Sociali, Regina Minchio, che hacon me nel seguire l'iter ...Sì,e se questa non è per voi giornalisti 'chic', una cosa degna, significa chelavorato bene. Conosco i professionisti validissimi del team della trasmissione; autori ...Sta bene in tutti gli effettivi a disposizione,fatto una settimana positiva di allenamento. Nel 2010 ha portato alla luce lo scandalo delle bici truccate econ la giustizia ...

Fabrizio Corona difende Massimo Giletti: «Sì, io e Massimo abbiamo collaborato. Lui non è mai piaciuto a un ce ilmessaggero.it

Fabrizio Corona ha confermato la collaborazione con Massimo Giletti ma non ha specificato su quali elementi si è concretizzata ...Fabrizio Corona difende Massimo Giletti e Non è l'Arena. In un post su Instagram l'ex paparazzo ha voluto dedicare un pensiero al giornalista, suo amico da tempo, dopo la notizia ...