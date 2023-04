“Sfruttare un fallimento in Ucraina”: la soffiata sulle parole di Prigozhin (Di sabato 15 aprile 2023) La Russia prevede un lungo conflitto in Ucraina, dove in un solo anno sono state letteralmente decimate le truppe di eccellenza degli Spetsnaz, i reparti speciali, e per ricostruirle ci vorranno almeno tre-quattro anni. Dati che danno un senso logico all'ultimo report del think tank statunitense Isw (Institute for the study of the war) riguardanti le affermazioni attribuite a Yevgeny Prigozhin, il capo dei mercenari russi della Wagner. Prigozhin avrebbe addirittura proposto a Vladimir Putin di cessare la guerra e di concentrarsi sul consolidamento della presenza russa nelle aree occupate. Per l'Isw, lo spregiudicato fondatore delle milizie mercenarie starebbe tentando di precostituirsi le condizioni per Sfruttare un eventuale fallimento militare russo determinato dal previsto successo della ... Leggi su iltempo (Di sabato 15 aprile 2023) La Russia prevede un lungo conflitto in, dove in un solo anno sono state letteralmente decimate le truppe di eccellenza degli Spetsnaz, i reparti speciali, e per ricostruirle ci vorranno almeno tre-quattro anni. Dati che danno un senso logico all'ultimo report del think tank statunitense Isw (Institute for the study of the war) riguardanti le affermazioni attribuite a Yevgeny, il capo dei mercenari russi della Wagner.avrebbe addirittura proposto a Vladimir Putin di cessare la guerra e di concentrarsi sul consolidamento della presenza russa nelle aree occupate. Per l'Isw, lo spregiudicato fondatore delle milizie mercenarie starebbe tentando di precostituirsi le condizioni perun eventualemilitare russo determinato dal previsto successo della ...

