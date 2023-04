Sfida promozione tra Cittadella e Lazio. Il Napoli ospita l’Hellas, scontro salvezza tra Torres e Arezzo (Di sabato 15 aprile 2023) A sette turni dal termine della stagione arriva l’appuntamento che potrebbe indirizzare l’appassionante volata promozione della Serie B Femminile. Il big match della 24ª giornata vedrà infatti come protagoniste le prime due forze del campionato: la Lazio capolista farà visita al Cittadella, staccato di soli tre punti e intenzionato a fare bottino pieno per agganciare le capitoline in testa alla classifica. Sarà una domenica importante anche per la corsa salvezza, con la Torres che contro l’Arezzo andrà a caccia dei tre punti che permetterebbero alla formazione sarda di raggiungere le rivali a quota 20 punti. Il programma si aprirà alle ore 12 con la gara tra Tavagnacco e Ternana, reduce dal pirotecnico 3-3 con il Cesena che ha di fatto frenato le ambizioni della formazione umbra, che ... Leggi su seriea24 (Di sabato 15 aprile 2023) A sette turni dal termine della stagione arriva l’appuntamento che potrebbe indirizzare l’appassionante volatadella Serie B Femminile. Il big match della 24ª giornata vedrà infatti come protagoniste le prime due forze del campionato: lacapolista farà visita al, staccato di soli tre punti e intenzionato a fare bottino pieno per agganciare le capitoline in testa alla classifica. Sarà una domenica importante anche per la corsa, con lache contro l’andrà a caccia dei tre punti che permetterebbero alla formazione sarda di raggiungere le rivali a quota 20 punti. Il programma si aprirà alle ore 12 con la gara tra Tavagnacco e Ternana, reduce dal pirotecnico 3-3 con il Cesena che ha di fatto frenato le ambizioni della formazione umbra, che ...

