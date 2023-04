(Di sabato 15 aprile 2023) TecnoAndroid Bisogna fare molta attenzione, dato che alcunitori ultimamente stanno cercando di fregarti i soldi conto offrendo costosi setper soli 2in post ingannevoli sui social media come Facebook. Laviene mascherata da concorso gratuito, ed esiste un limite di tempo per richiedere il “premio“, ma per partecipare serve un piccolo pagamento. Ecco come funziona questa: Un post su Facebook afferma che un setdel “di Han“, che di solito vienea 734,99, potrà essere tuoper 2. L’account che ha pubblicato l’offerta hacinque follower, ma vedrai molti commenti positivi dai “vincitori” ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Set LEGO Millennium Falcon di Han Solo venduto a 2 euro, la truffa su FB - - asteMattonicini : - asteMattonicini : - asteMattonicini : - asteMattonicini : -

approfondimento, iper celebrare i 100 anni di Disney FOTOGALLERY ©Webphoto Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema I migliori film in streaming e al cinema di aprile 2023 Scopri i film da ...Se siete fan di Marvel Eternals alla ricerca delperfetto per voi o come idea regalo, siete nel posto giusto. Quest'oggi su Amazon trovate ilAll'ombra di Arishem in due diverse proposte di acquisto, entrambe scontate! Singolarmente, il ...IlTechnic Peugeot 9X8 Hybrid Hypercar sarà disponibile neiStore e sul sito www..com, oltre che presso la rete di concessionari Peugeot europei, a partire dal 1° maggio. Il prezzo ...

Harry Potter: il set LEGO ispirato a La Camera dei Segreti è in sconto su Amazon Movieplayer

Anche la Peugeot entra a far parte della famiglia Lego! Dal 1° maggio arriverà nei negozi la versione Technic della 9X8 Hypercar che corre nel FIA World Endurance Championship. Già da inizio anno l'az ...Questo meraviglioso set LEGO di Marvel Eternals è in offerta su Amazon in due diverse versioni con sconti fino al 43%.