Servirebbe un po’ d’erotismo per rivitalizzare il rapporto tra politica e cultura (Di sabato 15 aprile 2023) Si dice in giro che la politica non piaccia a nessuno. L’affermazione così fatta è piena di insidie: non ci piace o non ci interessa? E poi qual è la quidditas della cosiddetta politica, i... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 aprile 2023) Si dice in giro che lanon piaccia a nessuno. L’affermazione così fatta è piena di insidie: non ci piace o non ci interessa? E poi qual è la quidditas della cosiddetta, i... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Paroladilaura : @UgoliniLorenzo E servirebbe un cambio di mentalità un po’ di tutti. Io conosco tantissima gente che non prende i m… - Ledbowski : @paulolden1 @manginobrioches mastodon purtroppo non è paragonabile, proprio per struttura. servirebbe qualcuno con… - unNuovoPartito : @MarcoFattorini Facile da smentire: per far calare il debito servirebbe dargli del lavoro che, guarda un po', in It… - VGarganelli : @DiegoFusaro A che lavoro fai nella vita? Sei pagato da Twitter &co? No, perché passi mooolto tempo a scrivere che… - resilienza04 : Comunque più leggo qua sopra più penso che UNA PAROLA IN MENO servirebbe un po’ a tutti?? #gintonic -

Servirebbe un po' d'erotismo per rivitalizzare il rapporto tra politica e cultura Se i partiti non piacciono più non è soltanto per lo svuotamento di contenuto. Non ci sentiamo più partecipi della vita civile, perché il racconto mediatico segue schemi polemistici che rincorrono la ... Il bacio del Dalai Lama , Emanuela Orlandi farà crollare il Vaticano Le parole della settimana Proviamo a dare un po' di sapore poetico ai numeri che decretano il successo delle notizie sul web. Di seguito alcune ... Sembra che per i baci serva una giornata mondiale Servirebbe Nino Frassica per ... Bagnaia: "Moto Zarco in pista Era da bandiera rossa!". Poi critica l'asfalto di Austin Noi proveremo a fare cambiare le cose, servirebbe che ci ascoltassero un po' di più. Sulla sicurezza stiamo facendo grandissimi passi in avanti, l'obiettivo più grande è sistemare il discorso ... Se i partiti non piacciono più non è soltanto per lo svuotamento di contenuto. Non ci sentiamo più partecipi della vita civile, perché il racconto mediatico segue schemi polemistici che rincorrono la ...Proviamo a dare un' di sapore poetico ai numeri che decretano il successo delle notizie sul web. Di seguito alcune ... Sembra che per i baci serva una giornata mondialeNino Frassica per ...Noi proveremo a fare cambiare le cose,che ci ascoltassero un' di più. Sulla sicurezza stiamo facendo grandissimi passi in avanti, l'obiettivo più grande è sistemare il discorso ... Quando Andreotti impedì la cessione di Falcao grazie al Papa ilGiornale.it