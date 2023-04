Serracchiani Pd | ' Sulla fuga di Artem Uss evidenti responsabilità di Nordio e del governo'

(Di sabato 15 aprile 2023) Un potente uomo d'affari russo, figlio di un oligarca russo, implicato in una storia di reati internazionali e con un mandato d'arresto degli Stati Unititesta. Come non immaginare (come poi è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - GIANELL01690669 : @GIANELL96712528 @GIANELL83184592 @GIANELL5205156 @GIANELL48520786 @GIANELL48611868 @GIANELL5602590 @RaiNews… - AntonelloAnto13 : @serracchiani @agorarai @RaiTre Conformemente alla possibilità contenuta in tale articolo e sulla scia di esperienz… - CorteggioM : @serracchiani @agorarai @RaiTre Invece il nostro unicum sulla protezione speciale che avete introdotto solo voi qu… - otto_tanz : @serracchiani @agorarai @RaiTre Oramai sono decenni che li salviamo dal mare e poi li abbandoniamo sulla terra…., m… -

...Italia un team di mercenari della sicurezza che lo facessero fuggire in Russia "Ogni giorno... Così in una nota Debora, responsabile Giustizia nella segreteria P d.: sul caso Uss Nordio si assuma responsabilità Ogni giornovicenda di Artem Uss emergono particolari che gettano una luce inquietante sull'operato del governo. Sembra evidente ormai ...vicenda di Cutro, invece, la Schlein ha avuto parole molto dure per quanto riguarda le ... a urne chiuse, ha lasciato che a commentare i risultati fosse Debora. La Schlein, poi, si è ...

Uss, Serracchiani (Pd): catena di incredibili errori, Nordio si assuma ... Agenparl

Il ministro Carlo Nordio non inviò alla Corte d’appello di Milano la nota del Dipartimento Usa della Giustizia che chiedeva di far tornare in carcere Artem ...Il figlio di un oligarca russo ai domiciliari anche se accusato di gravi reati internazionali. Poi ci si meraviglia se un team di mercenari sia arrivato in Italia per farlo fuggire