Serie tv Marvel in ordine cronologico: come orientarsi nel MCU (Di sabato 15 aprile 2023) Il MCU è in continua espansione anche sul piccolo schermo con l’arrivo di tantissime Serie tv: ecco l’ordine cronologico dei titoli Marvel Negli ultimi anni sono uscite, e continuano ad essere annunciate, una miriade di Serie tv dell’universo Marvel. Questa sono parte integrante del Marvel Cinematic Universe cominciato solo sul grande schermo, e si inseriscono nella storyline in diversi momenti. In questa guida vogliamo provare a fornirvi una bussola per orientarvi tra i vari titoli, dandovi una indicazione dell’ordine cronologico degli eventi narrati nelle Serie tv Marvel. Se infatti il MCU è composto da ben 23 film già approdati nelle sale e altri 11 in arrivo nei prossimi anni, va detto che ... Leggi su tuttotek (Di sabato 15 aprile 2023) Il MCU è in continua espansione anche sul piccolo schermo con l’arrivo di tantissimetv: ecco l’dei titoliNegli ultimi anni sono uscite, e continuano ad essere annunciate, una miriade ditv dell’universo. Questa sono parte integrante delCinematic Universe cominciato solo sul grande schermo, e si inseriscono nella storyline in diversi momenti. In questa guida vogliamo provare a fornirvi una bussola per orientarvi tra i vari titoli, dandovi una indicazione dell’degli eventi narrati nelletv. Se infatti il MCU è composto da ben 23 film già approdati nelle sale e altri 11 in arrivo nei prossimi anni, va detto che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : Serie tv Marvel in ordine cronologico: come orientarsi nel #MCU #AmazonPrimeVideo #Disney #Netflix #tuttotek - artvhazza : @iamrealpeely @MarvelFansIT secondo me è che amano odiare in generale. odiano captain marvel da anni senza senso, a… - ethenalss : Captain Marvel non è molto amata in generale e la serie di ms Marvel non è stata granché apprezzata. Kevin feige ha… - marvelcinemaita : Daredevil: Born Again, tante nuove foto di Charlie Cox sul set della serie Marvel - katrin23594597 : @MarvelFansIT Io ormai non ci faccio più caso… non sono grande amante di Captain Marvel e la serie di Ms Marvel l’h… -