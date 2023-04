Serie Turca Bir Peri Masal? (Di sabato 15 aprile 2023) La è andata in onda sul canale turco fox Turkey dal 28 settembre 2022. Tra i protagonisti troviamo Alina Boz e Taro Emir Tekin. Per tutte le informazioni sulla Serie le puoi trovare sul sito di Dizilah. Inoltre se la vuoi guardare con i sottotitoli in italiano puoi trovare indicazioni su Dove guardare le Serie turche. Indice Trama della Trama primo episodio Trama della Zeynep è una giovane donna che vive una vita ordinaria e ha grandi aspirazioni. Tuttavia, tutto cambia quando, insieme al suo compagno, trova una borsa piena di denaro in un’auto a noleggio. Dopo un incidente che li coinvolge, Zeynep è costretta a scegliere tra salvare la vita del suo ragazzo o prendere i soldi e fuggire. Decidendo di prendere i soldi, Zeynep si reinventa come la sofisticata socialite “Melis” e si inserisce nell’alta società. La sua missione è trovare ... Leggi su serietvinpillole (Di sabato 15 aprile 2023) La è andata in onda sul canale turco fox Turkey dal 28 settembre 2022. Tra i protagonisti troviamo Alina Boz e Taro Emir Tekin. Per tutte le informazioni sullale puoi trovare sul sito di Dizilah. Inoltre se la vuoi guardare con i sottotitoli in italiano puoi trovare indicazioni su Dove guardare leturche. Indice Trama della Trama primo episodio Trama della Zeynep è una giovane donna che vive una vita ordinaria e ha grandi aspirazioni. Tuttavia, tutto cambia quando, insieme al suo compagno, trova una borsa piena di denaro in un’auto a noleggio. Dopo un incidente che li coinvolge, Zeynep è costretta a scegliere tra salvare la vita del suo ragazzo o prendere i soldi e fuggire. Decidendo di prendere i soldi, Zeynep si reinventa come la sofisticata socialite “Melis” e si inserisce nell’alta società. La sua missione è trovare ...

