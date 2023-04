Serie C 2022/2023, la Reggiana vola in Serie B: è festa ad Olbia (Di sabato 15 aprile 2023) La Reggiana vince 2-1 in trasferta contro l’Olbia ed è promossa in Serie B. Una giornata storica per la Regia che sfrutta il passo falso dell’Entella contro la Recanatese e si regala la promozione con una giornata di anticipo nel girone B. Davanti ad un settore ospiti stracolpo con tanto di coreografia, la squadra di Diana passa in vantaggio dopo 3?. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo e di un batti e ribatti, è Cauz ad uscire vincitore dalla mischia e a depositare in rete. Col passare dei minuti, cresce di livello Ragatzu che prima sfiora il gol al 39? con un’acrobazia, poi realizza l’1-1 con una splendida punizione da posizione defilata. Al 42? però la Reggiana torna avanti. Merito di Guiebre che sfrutta un rinvio sbilenco della difesa per scoccare il tiro che sorprende van der Want sul primo palo. ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Lavince 2-1 in trasferta contro l’ed è promossa inB. Una giornata storica per la Regia che sfrutta il passo falso dell’Entella contro la Recanatese e si regala la promozione con una giornata di anticipo nel girone B. Davanti ad un settore ospiti stracolpo con tanto di coreografia, la squadra di Diana passa in vantaggio dopo 3?. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo e di un batti e ribatti, è Cauz ad uscire vincitore dalla mischia e a depositare in rete. Col passare dei minuti, cresce di livello Ragatzu che prima sfiora il gol al 39? con un’acrobazia, poi realizza l’1-1 con una splendida punizione da posizione defilata. Al 42? però latorna avanti. Merito di Guiebre che sfrutta un rinvio sbilenco della difesa per scoccare il tiro che sorprende van der Want sul primo palo. ...

