Serie B LIVE | Bari | Genoa e Benevento-Reggina sullo 0-0 Palermo avanti a Venezia | Spal-Brescia 1-0 | Primapagina

Dopo l'anticipo del venerdì che ha visto il Parma fermarsi sull1-1 a Modena prosegue con altre 8 partite il sabato della 33esima giornata di Serie B. Apre alle 14 un'accesissima lotta per non retrocedere con lo scontro diretto Spal-Brescia che rischia di condannare la squadra che non otterrà i 3 punti. Il Benevento al 4° cambio in panchina proverà a riscattasi ospitando una Reggina che sembra aver messo alle Spalle il momento no che l'ha fatta precipitare al 5° posto mentre Cosenza–Cittadella, entrambe a +4 alla vigilia potrebbe consentire alla vincitrice un balzo importante lontano dalla zona playout. Sempre alle 14 l'intreccio lotta playoff-lotta ...

